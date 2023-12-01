Behzat Ç. Hayranlarına Müjde! Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 2. Sezon Geliyor!

Yıllar sonra Behzat Ç. karşımıza Çekik ve Gül hikayesi ile çıktı. Behzat Ç. hayranları büyük bir heyecanla ilk sezonu izledi ve şimdi sıra 2. sezonda. Peki Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 2. sezon ne zaman başlıyor?

Behzat Ç. Hayranlarına Müjde! Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 2. Sezon Geliyor!
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Yönetmenliğini Devrim Yalçın'ın üstlendiği, senaryosunda Ercan Uğur'un imzasını taşıyan, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 2. sezonuyla 7 Aralık'ta BluTV’de yayınlanacak.

Behzat Ç. Hayranlarına Müjde! Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 2. Sezon Geliyor! - Resim : 1

 Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 2. Sezonda Neler Yaşanacak?

Ankara'da cinayetler ve suçlarla dolu bir ortamda görev yapan Behzat başkomiser, olayları çözmek için ekibiyle çalışmaktadır. Ancak Behzat başkomiserin aklında başka bir şey vardır: Ateş'ten intikamını almak. 

Hayalet ve Akbaba her zaman başkomiserinin yanındadır ve yalnız bırakmaz. Akbaba derin bir bunalımın içindedir. 

Geçtiğimiz sezon zafer kazanan 'Memduh Başgan' elitlerin masasında aldığı yerden memnundur. Kaçak olarak yaşayan Ateş, cinayetlerini işlemeye devam etmektedir.

Behzat Ç. Hayranlarına Müjde! Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 2. Sezon Geliyor! - Resim : 2

Behzat Ç. Oyuncu Kadrosuna Eklenen İsimler

Savcı Devrim (Devrim Yakut)

Sami (Sergen Deveci)

Namık (Alper Kut)

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