Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Anlamlı Mesajlar 2023 | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na Özel Görselli ve Anlamlı Mesajlar
Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları Türkiye'nin dört bir yanında hazırlanıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyet'imiz 100. yılına giriyor. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anan, 29 Ekim'in 100. yılını kutlayan mesajları sizler için derledik...
"Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır…Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."
Cumhuriyetimizin 100. yılında, ulusumuzun birlik ve beraberliği en büyük gücümüz olmaya devam ediyor. Gelecekte de bu birliği korumak için el birliğiyle çalışacağımıza olan inancımızla, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!
Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızın 100. Yılı Kutlu Olsun…
Her karış toprağıyla bölünmez bütün olan ülkemiz Edirne'den Kars'a, İzmir'den Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a, Türk Devleti'ne yurttaşlık bağı ile bağlı olan herkesin ortak yurdudur.