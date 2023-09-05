CZN Burak'a ne oldu? Bir deri bir kemik kalan CZN Burak hastanelik oldu
Yaptığı yemek videolarıyla fenomen olan şimdilerde ise uluslararası restoranlar açan CZN Burak hastaneye kaldırıldı. CZN Burak'ın hastanedeki görüntüleri ise yürekleri ağza getirdi. Hayranları CZN Burak'a ne oldu? sorularını sordu. Son olarak aşırı zayıflayan CZN Burak hakkında merak edilenler...
Geçtiğimiz ay CZN Burak babasının kendisini dolandırması haberleriyle gündemken bugün hastanedeki görüntüleri korkuttu. Yaklaşık bir senedir kilo vermeye çalışan CZN Burak'ın da Ufuk Özkan gibi rahatsızlanması şüphelendirdi.
CZN BURAK'A NE OLDU?
Hayranları ünlü fenomen CZN Burak'a ne olduğu hakkında araştırma yaptı. İddialara göre CZN Burak'ın yaptığı diyet nedeniyle safra kesesinin hasar aldığı söylendi.
Bu yüzden genç fenomen safra kesesinden kaynaklı hastaneye kaldırıldı. Son dönemlerde hızla zayıflamasından kaynaklı tedirgin olan hayranları CZN Burak'a geçmiş olsun mesajları gönderdi.
Genç yaşında rağmen uluslararası restoranlar açan ve adını dünya çapında duyuran CZN Burak bu sene Hatay depremi babasının kendisini dolandırmasından sonra yaşadığı zor günleri tam atlatmışken bir de hastalıklarla uğraşıyor.