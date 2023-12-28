Dilan Polat Güzellik Merkezine Kayyum Atandı! Atanan Kayyum Kimdir?

Polat ailesinin usulsüzlüklerinden sonra, soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ise çalışanların mağdur olmaması, kamu borçlarının ve üçüncü şahısların alacaklarının ödenebilmesi için kayyum olarak şirketlerin başına geçti. Aynı zamanda alacaklı firmaların da ödemelerine başlandığı öğrenildi.

Mahkemeler, Dilan-Engin Polat Grubunun tasfiye ve terkinlerle birlikte 27, Başar Grubunun 3, Tayyar Grubunun 2, Özkan Grubunun 2 ve diğer fenomenlere ait 5 şirkette TMSF’yi kayyum olarak görevlendirdi. Polat Grubu’nun aynı zamanda 100’ü aşkın franchise verdiği firma bulunduğu öğrenildi.

Çalışmalar doğrultusunda Polat Grubu'nun satışlarının bir kısmı e-ticaret yolu ile yapıldığı da öğrenildi. TMSF’nin şirketlerde, sorunsuz ve güvenilir satışların yapılması için oldukça çaba harcadıklarını dile getirdi

Polat Grubu'nun Şirketine Atanan Kayyumlar Kimdir?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atadığı isimler şöyle: "Mehmet Nihat Arcagök, Bülent Girgin, İcat Sayda, Gülşen Altınay, Münevver Gökgün Akkaya, Elif Düzen Özomay, Halil İbrahim Akyıldız, Ahmet Miraç Akmen."