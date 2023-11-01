Dilan Polat İntihar Mı Etti? Dilan Polat'a Ne Oldu?

Ayrıca uyuşturucu kullanan kız kardeşi Sıla Doğu ve bazı çalışanları da polisler tarafından sorguya götürülmeden önce Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürüldü.