Dilan Polat İntihar Mı Etti ❓Dilan Polat'a Ne Oldu ❓

Kız kardeşi Sıla Doğu, eşi Engin Polat ile beraber göz altına alınan Dilan Polat'ın intihar ettiği iddia edildi. Peki gerçekten Dilan Polat intihar etti mi? Dilan Polat'a ne oldu?

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Dilan Polat İntihar Mı Etti ❓Dilan Polat'a Ne Oldu ❓ - Resim: 1

Gece yarısı ani baskında kara para aklama, vergi kaçırma, futbolda bahis oynatma gibi suçlardan dolayı yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat göz altına alındı. 

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Dilan Polat İntihar Mı Etti ❓Dilan Polat'a Ne Oldu ❓ - Resim: 2

Dilan Polat İntihar Mı Etti? Dilan Polat'a Ne Oldu?

Ayrıca uyuşturucu kullanan kız kardeşi Sıla Doğu ve bazı çalışanları da polisler tarafından sorguya götürülmeden önce  Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürüldü.

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Dilan Polat İntihar Mı Etti ❓Dilan Polat'a Ne Oldu ❓ - Resim: 3

Sağlık kontrollerinden sonra sorgu başladı. Ancak bu haberlerden ziyade gündemi Dilan Polat'ın intihar olayı sarstı. İddialara göre Dilan Polat polisleri gördüğü an pencereden atlamaya çalıştı. 

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Dilan Polat İntihar Mı Etti ❓Dilan Polat'a Ne Oldu ❓ - Resim: 4

Kardeşi Sıla Doğu'nun ise üzerinden uyuşturucu madde çıktı. 

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