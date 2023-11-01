Dilan Polat İntihar Mı Etti ❓Dilan Polat'a Ne Oldu ❓
Kız kardeşi Sıla Doğu, eşi Engin Polat ile beraber göz altına alınan Dilan Polat'ın intihar ettiği iddia edildi. Peki gerçekten Dilan Polat intihar etti mi? Dilan Polat'a ne oldu?
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Gece yarısı ani baskında kara para aklama, vergi kaçırma, futbolda bahis oynatma gibi suçlardan dolayı yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat göz altına alındı.
Dilan Polat İntihar Mı Etti? Dilan Polat'a Ne Oldu?
Ayrıca uyuşturucu kullanan kız kardeşi Sıla Doğu ve bazı çalışanları da polisler tarafından sorguya götürülmeden önce Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürüldü.
Sağlık kontrollerinden sonra sorgu başladı. Ancak bu haberlerden ziyade gündemi Dilan Polat'ın intihar olayı sarstı. İddialara göre Dilan Polat polisleri gördüğü an pencereden atlamaya çalıştı.
Kardeşi Sıla Doğu'nun ise üzerinden uyuşturucu madde çıktı.