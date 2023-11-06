Dilan Polat ve Engin Polat'ı Şirketlerine Kayyum! Devlet Ortada Bırakmadı
Kara para aklama iddiasıyla soruşturma açılan Dilan Polat ve Engin Polat geçtiğimiz gün tutuklandı. Polat çiftinin mal varlıklarına dair yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 şirkete kayyum atanmasını talep etti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu kişiler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma sonucunda, Polat çifti ve 14 kişi tutuklandı ve 9 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında her geçen gün yeni bir gelişme daha yaşanıyor.
27 ŞİRKETE KAYYUM TALEBİ
Düzenlenen soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 şirkete kayyum atanmasını talep etti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat'ın bütün şirketleri ve bulundukları yerler aranmış, dijital materyallerine ve defterlerine el konulmuştu.
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