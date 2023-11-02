Dilan Polat'ın Nezaret İstekleri Polisleri Şaşırttı! Dilan Polat Şovlara Devam Ediyor

LÜKS YAŞAMDAN NASIL BURAYA GELİNDİ

Sosyal medyada haklarında kara para akladıkları, mail order yöntemiyle vurgun yaptıkları gibi iddialar dolaşmaya başladı. MASAK, Polat çiftinin şirketlerinde vergi usulsüzlüğü tespit edince durumu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat’ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat’ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında ‘Suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘Suç örgütüne üye olmak’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma açtı. Dilan Polat halen sosyal medyadan paylaşımlarına devam ediyordu. Daha sonra da Başsavcılığın talebiyle tüm mallarına el koyulmasına karar verildi.