Dilan Polat'ın Nezaret İstekleri Polisleri Şaşırttı! Dilan Polat Şovlara Devam Ediyor
Altın tozları, lüks arabalar, evler ve jetlerle gösteriş yapan Dilan Polat'ın ve Engin Polat'ın para kaynakları ortaya çıktı. Kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınan Polat ailesinin lüks hayatı kelepçeyle son buldu. Dilan Polat'ın polislerden istekleri ise pes artık dedirtti.
Dilan Polat ve Engin Polat, lüks yaşamlarıyla birden hayatımızda yer aldı. 10'dan fazla şirket ve güzellik merkezleriyle elde edilemeyecek kadar fazla lüks bir yaşam süren Polat ailesi, tüm görgüsüzlüklerini sosyal medya üzerinden paylaştı
Dilan Polat görgüsüzlüğü bir alışkanlık haline getirerek, katıldığı bir sabah programında kahvesine altın tozu döktü. Fincandaki cumhuriyet altını detayını ise unutmamak gerekiyor.
Dilan Polat'ın kendi görgüsüzlüğü yine kendisinin sonunu getirdi. Katıldığı programda birilerini kıskandırma çabasına giren Polat, “Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum” dedi. O gün üzerindeki kıyafetlerin 350 bin TL’lik olduğunu söylemekten de çekinmedi.
LÜKS YAŞAMDAN NASIL BURAYA GELİNDİ
Sosyal medyada haklarında kara para akladıkları, mail order yöntemiyle vurgun yaptıkları gibi iddialar dolaşmaya başladı. MASAK, Polat çiftinin şirketlerinde vergi usulsüzlüğü tespit edince durumu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat’ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat’ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında ‘Suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘Suç örgütüne üye olmak’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma açtı. Dilan Polat halen sosyal medyadan paylaşımlarına devam ediyordu. Daha sonra da Başsavcılığın talebiyle tüm mallarına el koyulmasına karar verildi.