Dilan Üzgün Engin Mutlu! Dilan ve Engin Polat Çiftinin İfadeleri Ortaya Çıktı
Adliyeye sevk edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'la beraber 28 kişinin ifadesi ortaya çıktı. Dilan oldukça üzgün görülürken Engin Polat'ın gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.
Günlerdir merakla beklenen Polat çiftinin sorgu da verdikleri ifade ortaya çıktı. Engin Polat'ın adliyeye girişindeki rahatlığın aksine Dilan Polat'ın mutsuzluğu objektiflere yansıdı.
Çift, ortaya çıkan tüm mal mülkü kendilerinin para biriktirerek elde ettiğini iddia ettiği o ifadeler ortaya çıktı.
Dilan ve Engin Polat Çiftinin İfadeleri Ortaya Çıktı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri 4 gün süren Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a da 40 sayfa soru yöneltildi.
Dilan Polat ifadesinde, şirketlerin işleyişiyle eşi ve muhasebecinin ilgilendiğini, aylık gelirinin 150-200 bin lira olduğunu, çocukların okulu için adres değişikliği yaptıklarını söylediği ancak başka bir okula nakil yapılmadığının sorulması üzerine sessiz kaldığı öğrenildi.