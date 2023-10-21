Dünyanın En Güçlü Donanmaları Belli Oldu 2023! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

4. ABD

En çok savaş uçağına sahip olsa da ABD, donanmada oldukça geride kalan bir ülke. Donanmasında toplamda 584 unsur bulunan ABD, 11 uçak gemisi, 9 helikopter gemisi, 92 muhrip, 22 korvet, 68 denizaltı, 10 devriye gemisi ve 8 mayın karşıtı savaş gemisi bulunuyor. Donanmasında fırketeyn bulunmayan ABD’nin bahriyeli asker sayısı ise 731.600.