Dünyanın En Güçlü Donanmaları Belli Oldu 2023! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Bir ülkenin en güçlü yanını yansıtan durumlardan biri de askeri ve donanma gücüdür. Deniz ve okyanusa kıyısı olan her ülke donanmalarını oldukça güçlü tutar. Yapılan araştırmalarda da dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı. İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2023
Dünyanın En Güçlü Donanmaları Belli Oldu 2023!
1. Çin
Dünya tarihinin en eski donanmasına sahip olduğunda taktik ve teknoloji de ilerideler. Donanmasında toplamda 730 unsur bulunan Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri bünyesinde 2 uçak gemisi, 3 helikopter gemisi, 50 muhrip, 43 fırkateyn, 72 korvet, 78 denizaltı, 150 devriye gemisi, 36 mayın karşıtı savaş gemisi bulunduruyor. Çin donanmasının bünyesindeki asker sayısı ise 300.000.
2. Rusya
Geçte başlasa dünya sıralamasında ikinci yerini alan Rus donanması adeta her yıl dünya devletlerine göz dağı veriyor. Donanmasında toplamda 598 unsur bulunan Rusya Deniz Kuvvetleri bünyesinde 1 uçak gemisi, 15 muhrip, 11 fırkateyn, 86 korvet, 70 denizaltı, 59 devriye gemisi, 49 mayın karşıtı savaş gemisi bulunduruyor. Rus donanmasındaki asker sayısı ise 155.000.
3. Kuzey Kore
Askeri savaşlarda en iyi donanıma sahip olan Kuzey Kore sıralamada üçüncü olmayı başardı. Donanmasında toplamda 519 unsur bulunan Kore Halk Ordusu Deniz Kuvvetleri bünyesinde 1 fırkateyn, 4 korvet, 35 denizaltı, 169 devriye gemisi, 1 mayın karşıtı savaş gemisi bulunduruyor. Kuzey Kore donanmasının asker sayısı ise 60.000.
4. ABD
En çok savaş uçağına sahip olsa da ABD, donanmada oldukça geride kalan bir ülke. Donanmasında toplamda 584 unsur bulunan ABD, 11 uçak gemisi, 9 helikopter gemisi, 92 muhrip, 22 korvet, 68 denizaltı, 10 devriye gemisi ve 8 mayın karşıtı savaş gemisi bulunuyor. Donanmasında fırketeyn bulunmayan ABD’nin bahriyeli asker sayısı ise 731.600.