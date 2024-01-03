Dünya’nın En Güvenli 10 Ülkesi Açıklandı! Zirveye Hangi Ülke Yerleşti?

Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, dünya üzerindeki en güvenilir 10 ülke sıralandı. Bu 10 ülke belirlenirken cinayet oranı, hapishane nüfusu, terörizm, askeri güç ve uluslararası çatışmalar dikkate alındı. İşte Dünya’nın en güvenli 10 ülkesi…

# Dünya'nın en güvenli ülkeleri
Editör: Selime Albayrak
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Dünya’nın En Güvenli 10 Ülkesi Açıklandı! Zirveye Hangi Ülke Yerleşti? - Resim: 1

İzlanda

İzlanda, yapılan araştırmalara göre Dünya’nın en güvenilir birinci ülkesi oldu.

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Dünya’nın En Güvenli 10 Ülkesi Açıklandı! Zirveye Hangi Ülke Yerleşti? - Resim: 2

Danimarka

İzlanda’yı Danimarka izledi ve ikinci sırada yer aldı.

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Dünya’nın En Güvenli 10 Ülkesi Açıklandı! Zirveye Hangi Ülke Yerleşti? - Resim: 3

İrlanda

İrlanda, Dünya’nın en güvenilir ülkeleri sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.

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Dünya’nın En Güvenli 10 Ülkesi Açıklandı! Zirveye Hangi Ülke Yerleşti? - Resim: 4

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda, en güvenilir ülkeler sıralamasında dördüncü sıraya yerleşti.

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