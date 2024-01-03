Dünya’nın En Güvenli 10 Ülkesi Açıklandı! Zirveye Hangi Ülke Yerleşti?
Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, dünya üzerindeki en güvenilir 10 ülke sıralandı. Bu 10 ülke belirlenirken cinayet oranı, hapishane nüfusu, terörizm, askeri güç ve uluslararası çatışmalar dikkate alındı. İşte Dünya’nın en güvenli 10 ülkesi…
Editör: Selime Albayrak
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İzlanda
İzlanda, yapılan araştırmalara göre Dünya’nın en güvenilir birinci ülkesi oldu.
Danimarka
İzlanda’yı Danimarka izledi ve ikinci sırada yer aldı.
İrlanda
İrlanda, Dünya’nın en güvenilir ülkeleri sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.
Yeni Zelanda
Yeni Zelanda, en güvenilir ülkeler sıralamasında dördüncü sıraya yerleşti.