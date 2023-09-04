Dünyanın en zengin insanı kim? Dünya'nın en zengin 10 insanı belli oldu

8• MUKESH AMBANİ

65 yaşındaki, Hindistan uyruklu Mukesh Ambani, 83,3 milyar dolar serveti ile listenin 8. sırasında yer alıyor. Hintli sanayici Mukesh Ambani, 83,3 milyar dolarlık net servetiyle sekizinci sırada yer alıyor. Reliance Industries'in başkanı olan Ambani, petrokimya, telekomünikasyon ve perakendeyi kapsayan girişimlere öncülük ediyor. Katkıları Hindistan'ın ekonomik gidişatında silinmez bir iz bıraktı.