Dünyanın en zengin insanı kim? Dünya'nın en zengin 10 insanı belli oldu
Dünyanın en zengin insanı kim? Dünya'nın en zengin 10 insanı belli oldu. Bernard Arnault & Family, 210,8 milyar dolarlık şaşırtıcı net servetiyle şu anda dünyanın en zengin insanı olarak kabul ediliyor.
10• FRANÇOİSE BETTENCOURT MEYERS
69 yaşındaki, Fransız Françoise Bettencourt Meyers, 80,7 milyar dolar serveti ile listenin 10. sırasında yer alıyor. L'Oreal'in mirasçısı olarak kozmetik endüstrisinde önemli bir rol oynamakta ve güçlü bir hayırsever varlığını sürdürmektedir.
9• STEVE BALLMER
66 yaşındaki, Amerika uyruklu Steve Ballmer, 80,9 milyar dolar serveti ile listenin 9. sırasında yer alıyor. Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer, 80,9 milyar dolarlık net servetiyle dokuzuncu sırada yer alıyor. Ballmer'ın Microsoft'taki rolünün ötesinde, Los Angeles Clippers'ın sahibi olması onun farklı ilgi alanlarının altını çiziyor.
8• MUKESH AMBANİ
65 yaşındaki, Hindistan uyruklu Mukesh Ambani, 83,3 milyar dolar serveti ile listenin 8. sırasında yer alıyor. Hintli sanayici Mukesh Ambani, 83,3 milyar dolarlık net servetiyle sekizinci sırada yer alıyor. Reliance Industries'in başkanı olan Ambani, petrokimya, telekomünikasyon ve perakendeyi kapsayan girişimlere öncülük ediyor. Katkıları Hindistan'ın ekonomik gidişatında silinmez bir iz bıraktı.
7• CARLOS SLİM HELU
83 yaşındaki, Meksika uyruklu Carlos Slim Helu, 83,3 milyar dolar serveti ile listenin 7. sırasında yer alıyor. Etkisi telekomünikasyona ve çeşitli endüstrilere uzanıyor ve Latin Amerika'nın iş dünyasında önemli bir oyuncu olarak statüsünü gösteriyor.