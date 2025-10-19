EGM maaş promosyonu 2025: 21 Ekim’de ihale var! Sendika 270 bin TL peşin talep etti

350 bin polis için tarihi promosyon anlaşması bekleniyor



21 Ekim’deki ihalenin ardından 2025–2028 dönemini kapsayacak rekor tutarlı bir banka promosyonu anlaşması yapılması bekleniyor. Tüm teşkilat, en yüksek teklifin açıklanacağı o saate kilitlendi.