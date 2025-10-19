EGM maaş promosyonu 2025: 21 Ekim’de ihale var! Sendika 270 bin TL peşin talep etti
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyonu ihalesi 21 Ekim 2025’te yapılacak. 350 bin polis ve personeli kapsayan yeni anlaşma için sendika 270 bin TL peşin ödeme talep etti. Tüm gözler rekor teklif beklenen ihalede olacak.
EGM maaş promosyonu 21 Ekim 2025 Salı günü yapılacak
Emniyet Genel Müdürlüğü, mevcut promosyon protokolünün bitmesine günler kala yeni anlaşma takvimini duyurdu. 350 bin personele ödeme yapılacak ihalenin tarihi 21 Ekim olarak açıklandı.
Polis maaş promosyonu süreci şeffaf biçimde takip edilecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ihalenin Ankara Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu’nda düzenleneceğini açıkladı. Süreç, Polis Radyosu ve Emniyet Teşkilatı’nın sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Emniyet Teşkilatı Sendikası masaya rekor istekle oturuyor
Emniyet Teşkilatı Sendikası (ETS), yeni dönem için 270 bin TL peşin promosyon ödemesi istedi. Sendika, 2022’deki 27 bin TL’nin alım gücünü yitirdiğini belirterek “Gerçek değer güncellensin” çağrısı yaptı.
Vakıfbank anlaşması 13 Kasım’da bitiyor, yeni dönem başlıyor
2022’de Vakıfbank ile imzalanan protokol kapsamında personele 27 bin TL promosyon ödenmişti. Bu sözleşme 13 Kasım 2025’te sona erecek. Yeni ihale, 2025–2028 dönemini kapsayacak.
Sendika, sıfır faizli kredi ve 164 bin TL taban fiyat istiyor
ETS’nin taleplerine göre:
Promosyon almak istemeyen personele 600 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi imkânı,
İhale şartnamesine 164 bin 400 TL taban fiyat maddesi eklenmeli.
Bankalar yüksek teklif hazırlığında
Kulislerde bankaların, Adalet Bakanlığı promosyonundaki 99 bin 500 TL örneğini baz aldığı konuşuluyor. Bu durum, EGM promosyon ihalesinde rakamların rekor seviyelere çıkacağı beklentisini güçlendiriyor.
EGM sadece nakit teklifi değil, dijital hizmetleri de değerlendirecek
Yeni dönemde bankaların şube ağı, ATM yaygınlığı, mobil hizmet kalitesi ve personel avantajları da ihalede puanlama kriteri olacak.
Kasım ortasında toplu peşin ödeme planlanıyor
İhale tamamlandıktan sonra protokol hemen imzalanacak. Yeni promosyon ödemelerinin 15 Kasım 2025 civarında, mevcut sözleşme sona erdiği anda peşin olarak hesaplara yatırılması bekleniyor.
350 bin polis için tarihi promosyon anlaşması bekleniyor
21 Ekim’deki ihalenin ardından 2025–2028 dönemini kapsayacak rekor tutarlı bir banka promosyonu anlaşması yapılması bekleniyor. Tüm teşkilat, en yüksek teklifin açıklanacağı o saate kilitlendi.