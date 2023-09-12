Emniyet Müdürlüğü açıkladı! Türkiye'de trafik kazaları kaynaklı en fazla can kaybının olduğu şehirler

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada Türkiye'de Ocak-Ağustos ayları arasında meydana gelen trafik kazaları nedeniyle 1946 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Emniyet aynı zamanda bu kazaların ve can kayıplarının en fazla yaşandığı şehirleri de açıkladı.

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Emniyet Müdürlüğü açıkladı! Türkiye'de trafik kazaları kaynaklı en fazla can kaybının olduğu şehirler - Resim: 1

Trafik kurallarına uyulmadığında yaşanan trafik kazaları son yıllara göre artış gösterdi. Emniyet Genel Müdürlüğü bilançoyu daha iyi yansıtmak için yayınladıkları rapor ise herkesi şoke etti. 

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Emniyet Müdürlüğü açıkladı! Türkiye'de trafik kazaları kaynaklı en fazla can kaybının olduğu şehirler - Resim: 2

TÜRKİYE'DE EN ÇOK TRAFİK KAZASINDA CAN KAYBI OLAN ŞEHİRLER

Türkiye genelinde 335 bin 111 kazada bin 946 kişi hayatını kaybetti, 234 bin 688 kişi yaralandı. 

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Emniyet Müdürlüğü açıkladı! Türkiye'de trafik kazaları kaynaklı en fazla can kaybının olduğu şehirler - Resim: 3

2023 yılının ilk 8 aylık döneminde ülke genelinde meydana gelen 335 bin 111 kazada bin 946 kişi hayatını kaybetti. 234 bin 688 kişi yaralandı.

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Emniyet Müdürlüğü açıkladı! Türkiye'de trafik kazaları kaynaklı en fazla can kaybının olduğu şehirler - Resim: 4

Ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan bin 122 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi.

Hız tutkunu bin 476 sürücü de kazalara sebep oldu.

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