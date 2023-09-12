Emniyet Müdürlüğü açıkladı! Türkiye'de trafik kazaları kaynaklı en fazla can kaybının olduğu şehirler
Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada Türkiye'de Ocak-Ağustos ayları arasında meydana gelen trafik kazaları nedeniyle 1946 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Emniyet aynı zamanda bu kazaların ve can kayıplarının en fazla yaşandığı şehirleri de açıkladı.
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Trafik kurallarına uyulmadığında yaşanan trafik kazaları son yıllara göre artış gösterdi. Emniyet Genel Müdürlüğü bilançoyu daha iyi yansıtmak için yayınladıkları rapor ise herkesi şoke etti.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK TRAFİK KAZASINDA CAN KAYBI OLAN ŞEHİRLER
Türkiye genelinde 335 bin 111 kazada bin 946 kişi hayatını kaybetti, 234 bin 688 kişi yaralandı.
2023 yılının ilk 8 aylık döneminde ülke genelinde meydana gelen 335 bin 111 kazada bin 946 kişi hayatını kaybetti. 234 bin 688 kişi yaralandı.
Ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan bin 122 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi.
Hız tutkunu bin 476 sürücü de kazalara sebep oldu.