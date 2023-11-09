En Güzel ve Anlamlı Cuma Mesajları | 2023 Görselli Kısa Cuma Mesajları
Cuma mesajları her hafta aranan konular arasında. Müslümanlar, cuma günlerinde sevdikleri için güzel dualarda bulunurlar. İşte ruha iyi gelecek uzun, anlamlı ve görselli cuma mesajları sizlerle.
- Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevla’mın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.
- Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun...
- “Her derde deva Rabbim, senin için imkânsız yoktur. Bu mübarek cuma gününde bizi mucizelerinden mahrum etme”
- Allah’ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.
- 'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.
- Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
- Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa Cuma Mesajları versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah…
- Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.