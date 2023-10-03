EXXEN Üyeliği Nasıl Yapılır? EXXEN Üyeliği Fiyatları! EXXEN Üyeliği İptali
Yayınlanan Galatasaray maçının aksaması nedeniyle EXXEN platformu sosyal medyada gündem oldu. Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve içeriğinde sınırsız maçlarında izlendiği bu platformun üyelik fiyatlarını derledik. Peki EXXEN üyeliği nasıl yapılır? EXXEN üyeliği iptali
Maçların canlı yayınlandığı EXXEN de sık sık ortaya çıkan yayın duraksamaları sorunlarına neden oldu. Özellikle üyelerin paralarıyla rezil olduklarını ifade ettikleri EXXEN'de maçların yanı sıra yerli dizi ve filmlerde yer alıyor.
EXXEN Üyeliği Nasıl Yapılır?
Exxen üyeliği için "https://www.exxen.com/tr" adresinden Ad-Soyad ve e-Posta bilgilerini doldurarak üye olabilirsiniz.
EXXENSPOR Ücretleri Ne Kadar?
Exxenspor aylık ücreti 157,08 TL'dir. Reklamsız Exxen Spor aylık paket 184 TL'dir.
EXXEN'den Tek Maç Satın Alınır Mı?
Exxen'de tek maç satın alma opsiyonu bulunmuyor. Exxenspor üyesi olabilirsiniz.