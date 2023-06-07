Eyvah! Çay tiryakilerine kötü haber: Yıllardır zehir demliyormuşuz
Çay tiryakileri bu haber tam size göre. En sık tüketilen içeceklerden biri olan çay adeta Türk kültürü haline geldi. Ancak meğer yıllardır yanlış yöntemle demleniyormuş. Sizler için Anadolu mutfağında sır olarak kalan en doğru çay demleme yöntemini araştırdık. İşte en doğru çay demleme yöntemi...
Kahvaltılarda yemeklerden sonra atıştırmalıklarla beraber sık sık tüketilen çay hakkında uzmanlar ortaya bir gerçeği çıkardı. Yıllardır meğer çayın yanlış demlendiğini söyleyen uzmanlar, asırlardır unutulan bir geleneği hatırlattı.
Çayın lezzetini iki katına çıkaran ve uzun süreli tüketilmesini sağlayan en sağlıklı demleme yöntemini sizler için araştırdık. Oldukça basit olan bu yöntem sayesinde eşsiz bir lezzete ulaşmış olacaksınız.
EN DOĞRU ÇAY DEMLEME YÖNTEMİ!
Kaynamış suyu çay deminin üzerine dökmek çayın aslın lezzetini aniden bozar. Bu yöntem en sık kullanılan yanlış yöntemdir. Çünkü hem çayın hızla tadını bozar hem de uzun süreli tüketimi engeller.
Uzmanlar kaynar suyun dem üzerine boşaltılmasından ziyade kaynar suyun üzerine demin bırakılmasının ve ortalama 10 - 15 dakika sonra tüketilmesinin doğru olduğunu vurgular.