Fenomenler Korku İçinde! Polat Çiftinden Sonra Şule Kayatürk, Selin Ciğerci ve Özlem Lina Öz ve eşi Tayyar Öz.. Hepsi Diken Üstünde
Dilan Polat ve Engin Polat görgüsüz paylaşımlarından sonra soluğu cezaevinde aldılar. Polat çiftinin soruşturmasından sonra birçok sosyal medya fenomeni de paylaşımlarına dikkat etmeye başladı. Kimilerinin paylaşımları azalırken kimilerinin de eski paylaşımlarını silmeleri dikkat çekti.
Dilan Polat'ın arkadaşı olan Şulemsi adıyla tanınan Şule Kayatürk'ün varlığı göz bebeklerini büyütüyor. 26 yaşında olduğu bilinen Kayatürk’ün tespit edilebilen mal varlığına 16 villa, 28 daire, bir helikopter, 173 iş yeri ve bir yat sığdırdığı iddia ediliyor.
Güzellik merkezi işleten fenomen aynı zamanda TikTok ve İnstagram'da da paylaşımlar yapıyor. Genç yaşta bu kadar malvarlığının olması dikkatlerden kaçmazken Kayatürk'ün, Dilan Polat ile birlikte sosyal medya fenomeni olduğu iddia ediliyor.
MASAK'ın raporunda sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin de takibe alındığı öğrenildi. Selin Ciğerci’ye ait olduğu bilinen bir milyon sermayeli “Selin Ciğerci Kozmetik Organizasyon” isimli şirket üç yıl önce kuruldu. 3 yıl içinde Türkiye'de 32 güzellik merkezi açan Ciğerci, dikkatleri üzerine topladı.
HACAMAT YAPIYORLARMIŞ
Bir diğer dikkat çeken isimler arasında Özlem Lina Öz ve eşi Tayyar Öz oldu. Doktor olan Tayyar Öz'ün, Ataşehir'de "klinik" yazmayan bir apartmanda ülük tedavisi, hacamat, dolgu, botoks ve ortopedi tedavisi uyguladığı ortaya çıktı.