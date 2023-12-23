Hangi Burç Hangi Çiçeği Simgeliyor? Burcuna Göre Hangi Çiçeksin?
Her burcun bir çiçeği temsil ettiğini biliyor muydunuz? Hangi burç hangi çiçeği temsil ediyor? Burcunuza göre hangi çiçeksiniz? İşte burcunuzun temsil ettiği çiçek türleri…
Editör: Selime Albayrak
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Koç Burcu
Sümbül: Koç burcu, sonsuz sevgi ve bağlılık anlamına gelen sümbül çiçeğini temsil etmektedir.
Boğa Burcu
Mimoza: Boğa burcu, mutluluk ve yaşam sevinci anlamına gelen mimoza çiçeğini temsil etmektedir.
İkizler Burcu
Zambak: İkiziler burcu, zarafet ve asalet anlamını taşıyan zambak çiçeğini temsil etmektedir.
Yengeç Burcu
Lale: Yengeç burcu, hassas ve zarif anlamına gelen lale çiçeğini temsil etmektedir.