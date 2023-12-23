Hangi Burç Hangi Çiçeği Simgeliyor? Burcuna Göre Hangi Çiçeksin?

Her burcun bir çiçeği temsil ettiğini biliyor muydunuz? Hangi burç hangi çiçeği temsil ediyor? Burcunuza göre hangi çiçeksiniz? İşte burcunuzun temsil ettiği çiçek türleri…

# burçları temsil eden çiçekler # burçlar
Editör: Selime Albayrak
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Hangi Burç Hangi Çiçeği Simgeliyor? Burcuna Göre Hangi Çiçeksin? - Resim: 1

Koç Burcu

Sümbül: Koç burcu, sonsuz sevgi ve bağlılık anlamına gelen sümbül çiçeğini temsil etmektedir.

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Hangi Burç Hangi Çiçeği Simgeliyor? Burcuna Göre Hangi Çiçeksin? - Resim: 2

Boğa Burcu

Mimoza: Boğa burcu, mutluluk ve yaşam sevinci anlamına gelen mimoza çiçeğini temsil etmektedir.

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Hangi Burç Hangi Çiçeği Simgeliyor? Burcuna Göre Hangi Çiçeksin? - Resim: 3

İkizler Burcu

Zambak: İkiziler burcu, zarafet ve asalet anlamını taşıyan zambak çiçeğini temsil etmektedir.

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Hangi Burç Hangi Çiçeği Simgeliyor? Burcuna Göre Hangi Çiçeksin? - Resim: 4

Yengeç Burcu

Lale: Yengeç burcu, hassas ve zarif anlamına gelen lale çiçeğini temsil etmektedir.

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