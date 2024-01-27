İlber Ortaylı ABD'li bilim insanlarına sert tepki gösterdi! 'Siz nereden bileceksiniz'
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı ABD'li bilim insanlarının siyah çay hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösterdi. İlber Ortaylı'nın ABD'li bilim insanlarına karşı bu çıkışı gündem oldu.
ABD’li Kimya Profesörü Michelle Francl'ın çayın içine bir tutam tuz atılması gerektiğine ilişkin açıklaması İngiltere'nin en çok tartışılan konusu oldu.
Tartışmaya Rizelilerin ardından Prof. Dr. İlber Ortaylı da dahil oldu.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da konuyla ilgili görüş bildirdi.
Ortaylı, “Amerika’dan çayın nasıl içileceğini öğrenecek değiliz. Amerikalılar çay bilmez, kahve bilmez. Kimya profesörü de olsa fark etmez. Çay keyif gıdasıdır. Ben de severim ve şeker bile atmadan içerim. Tuzlu çay vardır, eskiden beri yapanlar var. Ama şekerli çay kadar zararlıdır. İngilizler çay işini bilir. İngilizlerle çay konuşacak en son kişiler Amerikalılardır" ifadelerini kullandı.
TUZLU ÇAY OLAYI NEDİR?
ABD’li Kimya Profesörü Michelle Francl, "Demlenmiş Çayın Kimyası" adlı kitabının tanıtımı için yaptığı basın açıklamalarında "mükemmel demleme" için çaya tuz atılmasını önerdi.