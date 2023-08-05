IQ'su en yüksek burçlar! Onların yanında kendinizi beyinsiz hissedeceksiniz

Astroloji verilerine göre doğduğumuz burç aslında IQ'muzu da belirler. Zeka seviyesinde oldukça önemli olan burçlar hakkında Çin astrolojisinde doğulan ayın önemi vurgulanır. Çocuğunuzun IQ'sunun yüksek olması için bile Çin astrolojisinde bir hesaplama mevcuttur.

Verilerde yer alan bu burçlardan dünyada en yetenekli matematik sanat ve kimya alanında ün yapmış profesörler bile yer alıyor. Gelin beraber IQ'su en yüksek burçların hangisi olduğuna bakalım.

İŞTE IQ'SU EN YÜKSEK BURÇLAR

KOÇ BURCU

Liderliğin doğuştan geldiği Koç burcu adeta en iyi zekaya sahip olanlardır. Yönetim ve idarenin aynı vücutta bütünleşmiş hali olan Koç burcunun en güçlü yanıysa bulunduğu ortamda herkese akıl vermesidir. Koç burcu hayatınızda varsa sizin düşünmenize bile gerek yok.

ASLAN BURCU

Zeka seviyesi Koç burcuyla eş değer olan Aslanlarda güçlü krallıkları imparatorlukları yönetme zekası var. Bu zekaları onları oldukları yerden daha ileri bir seviyeye çıkarır. Aslan burçları akıl verirken bazen ukala olabiliyorlar.

BALIK BURCU

Size Balık burcunun zeka seviyesini tek isimle açıklayayım: Albert Einstein. Matematiksel ve sanatsal zeka seviyeleri yüksek olan Balık burçlarının en büyük avantajları hayal dünyalarını iyi kullanmalarıdır.