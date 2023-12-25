İstanbul'da O İlçeler Depreme Dayanıklı! İstanbul'da Hangi İlçeler Depreme Dayanıklı?
Kahramanmaraş merkezli depremden sonra gözler İstanbul'a çevrildi. İstanbul'da beklenen olası bir deprem herkesi korkutuyor. En çok merak edilenler arasında İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler. Peki İstanbul'da hangi ilçeler depreme dayanıklı?
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Kahramanmaraş merkezli, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra vatandaşlar tedirginlik yaşıyor. Özellikle gözler, İstanbul'a çevrildi ve 'İstanbul Deprem Risk Haritası'na odaklanıldı. Peki İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangisi?
- Çekmeköy
- Sultangazi
- Başakşehir'in büyük bölümü
- Gaziosmanpaşa
- Esenler'in önemli bölümü
- Kemerburgaz – Göktürk
- Sultanbeyli
- Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri
- Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü