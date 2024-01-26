Kemal Sunal'ın "Üç Kağıtçı" filmi gerçek oldu! O belirti bilimsel olarak kanıtlandı

1981 yılında yayınlanan Türk Sinema tarihinin en çok izlenen filmi Üç Kağıtçı'da yer alan romatizma hastalarının 'dizi ağrıyor kesin yağmur yağacak' repliği bilimsel olarak kanıtlandı.

# kemal sunal # romatizma
Son Güncelleme:
Kemal Sunal'ın "Üç Kağıtçı" filmi gerçek oldu! O belirti bilimsel olarak kanıtlandı - Resim: 1

Bilim insanları hava durumu ve eklem ağrıları arasındaki bağlantıyı buldu. Bu durum 1981 yılında ilk kez Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filminde replik olarak geçmişti. 

1 7
Kemal Sunal'ın "Üç Kağıtçı" filmi gerçek oldu! O belirti bilimsel olarak kanıtlandı - Resim: 2

KEMAL SUNAL'IN ÜÇ KAĞITÇILAR FİLMİ GERÇEK OLDU

Köydeki üfürükçünün sözlerini bertaraf etmek için Rıfkı dizleri ağrıdıkça yağmurun şiddetli yağacağını söyler. Romatizmasının olduğunu söyleyen Rıfkı'yı yıllar sonra bilim insanları doğruladı. 

2 7
Kemal Sunal'ın "Üç Kağıtçı" filmi gerçek oldu! O belirti bilimsel olarak kanıtlandı - Resim: 3

ABD'deki Georgia Üniversitesi’nden bazı bilim insanları eklemlerin hava durumundaki nem ve sıcaklığa göre ağrılarının arttığını romatizma, sinüzit ve migren gibi sağlık sorunlarının soğuk ve sıcak hava arasında bağlantı olduğunu belirtti. 

3 7
Kemal Sunal'ın "Üç Kağıtçı" filmi gerçek oldu! O belirti bilimsel olarak kanıtlandı - Resim: 4

Diz ağrıları ya da sırt ağrıları hava da nem oranı artınca vücudu etkiler. 

4 7