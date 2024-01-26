Kemal Sunal'ın "Üç Kağıtçı" filmi gerçek oldu! O belirti bilimsel olarak kanıtlandı

ABD'deki Georgia Üniversitesi’nden bazı bilim insanları eklemlerin hava durumundaki nem ve sıcaklığa göre ağrılarının arttığını romatizma, sinüzit ve migren gibi sağlık sorunlarının soğuk ve sıcak hava arasında bağlantı olduğunu belirtti.