Kemal Sunal'ın "Üç Kağıtçı" filmi gerçek oldu! O belirti bilimsel olarak kanıtlandı
1981 yılında yayınlanan Türk Sinema tarihinin en çok izlenen filmi Üç Kağıtçı'da yer alan romatizma hastalarının 'dizi ağrıyor kesin yağmur yağacak' repliği bilimsel olarak kanıtlandı.
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Bilim insanları hava durumu ve eklem ağrıları arasındaki bağlantıyı buldu. Bu durum 1981 yılında ilk kez Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filminde replik olarak geçmişti.
KEMAL SUNAL'IN ÜÇ KAĞITÇILAR FİLMİ GERÇEK OLDU
Köydeki üfürükçünün sözlerini bertaraf etmek için Rıfkı dizleri ağrıdıkça yağmurun şiddetli yağacağını söyler. Romatizmasının olduğunu söyleyen Rıfkı'yı yıllar sonra bilim insanları doğruladı.
ABD'deki Georgia Üniversitesi’nden bazı bilim insanları eklemlerin hava durumundaki nem ve sıcaklığa göre ağrılarının arttığını romatizma, sinüzit ve migren gibi sağlık sorunlarının soğuk ve sıcak hava arasında bağlantı olduğunu belirtti.
Diz ağrıları ya da sırt ağrıları hava da nem oranı artınca vücudu etkiler.