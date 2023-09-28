Kızıldeniz'de Yaşayan Yırtıcı ve Saldırgan Balık İlk Kez Akdeniz'de Görüldü
İskenderun Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cemal Turan, Kızıldeniz’de yaşayan ''Synodus Randalli'' isimli balık türünün Akdeniz'de ilk kez görüldüğünü söyledi. Turan, ''Kızıl lokum'' adını verdikleri balığın yırtıcı ve saldırgan olduğunu belirtti.
Küresel ısınma ve Süveyş Kanalı'nın derinleşmesi sonucu Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen istilacı balık türleri de keşfedilmeye başlandı.
Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz’e geçen tropik türler, burada popülasyon kurarak özellikle Doğu Akdeniz’in ekosistemini derinden değiştirdi. Bu değişimle Akdeniz, tropik bir deniz karakteri kazanmaya başladı.
Hatay'da İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, Akdeniz’e Kızıldeniz'den yeni bir tür giriş yaptığını ''Synodus Randalli'' olarak bilinen bu türe ''Kızıl lokum'' adını verdiklerini kaydetti.
Prof. Dr. Cemal Turan bu balık türünün de yırtıcı ve saldırgan olduğunu belirterek "Atak bir tür ve diğer yerli türlerimize ekolojik anlamda zarar verebilir.''