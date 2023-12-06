Kraliyet Ailesi Bu Skandalla Sallanıyor! Kraliçe ve Eniştesi Yasak Aşk mı Yaşıyor?

Burgo yasak aşkın kanıtı olarak kraliçenin kendisine gönderdiğini söylediği fotoğrafı paylaştı. Letizia'nın yazdığı ileri sürülen fotoğrafa ise şu sözler yazılıydı: "Aşkım... Senin şalına sarındım. Beni koruyor. Birbirimizi yeniden görünceye kadar geçen saatleri sayıyorum. Seni seviyorum."