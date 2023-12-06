Kraliyet Ailesi Bu Skandalla Sallanıyor! Kraliçe ve Eniştesi Yasak Aşk mı Yaşıyor?
İspanya Kraliyet ailesinde büyük sarsılma! Kraliçe Letizia ve eniştesi hakkına ortaya yasak aşk iddiaları atıldı. Sosyal medyayı sallayan bu skandal ise bir fotoğrafla karıştı. Peki Kraliçe ve eniştesi yasak aşk mı yaşıyor?
2012-2014 yılları arasında Letizia'nın kız kardeşi Thelma ile evli olan del Burgo, ünlü İspanyol gazeteci Jaime Peñafiel'in geçtiğimiz haftalarda yayınlanan "Letizia ve Ben" kitabında kraliçeyle gizli bir aşk yaşadığını iddia etmişti.
Kraliyet Ailesi Bu Skandalla Sallanıyor!
Bu ilişkinin, Kraliçe Letizia'nın evlendikten sonra da devam ettiği öne sürdü. Kral Felipe'nin, eşi Kraliçe Letizia'nın, kız kardeşi Telma Ortiz'in eşi Jaime del Burgo ile gizlice aşk yaşadığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu.
Burgo yasak aşkın kanıtı olarak kraliçenin kendisine gönderdiğini söylediği fotoğrafı paylaştı. Letizia'nın yazdığı ileri sürülen fotoğrafa ise şu sözler yazılıydı: "Aşkım... Senin şalına sarındım. Beni koruyor. Birbirimizi yeniden görünceye kadar geçen saatleri sayıyorum. Seni seviyorum."
İspanya Kraliyet ailesi tüm bu sorunları yanıtlamaktan kaçındı.