Nazmiye Ablası Nevrigül'ün Katilini Mi Saklıyor? Tüm Türkiye'nin Merak Ettiği Cinayet

Müge Anlı'nın programına çıkan ve çıktığı günden itibarinden gündemden düşmeyen Nazmiye davasında yeni gelişmeler yaşandı. Ablası Nevrigül'ün cinayetinde şüpheliler arasında yer alan Nazmiye, gözaltına alındı.

Nazmiye Ablası Nevrigül'ün Katilini Mi Saklıyor? Tüm Türkiye'nin Merak Ettiği Cinayet

20 Temmuz 2023 tarihinde Gemlik'te yaşayan babasının yanına gitmek için evden ayrılan ve çocuklarını almak için babasının yanından ayrılan Nevrigül'den tarihten itibaren haber alınamadı. 

Nevrigül'ün cesedi, 45 günün arından bir ihbar üzerine zeytinlikte bulundu. Genç kadının cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Nazmiye Ablası Nevrigül'ün Katilini Mi Saklıyor? Tüm Türkiye'nin Merak Ettiği Cinayet - Resim : 1

Ablasının Cinayeti İçin Müge Anlı'ya Çıktı

Ablası Nevrügül'ün cinayetinden sonra küçük kız kardeş Nazmiye, Müge Anlı'ya çıktı. Nazmiye, ablasının eski eşi Remzi ve kardeşi Abdullah ile birlikte olduğunu, ancak ablasının Remzi'den ayrıldıktan sonra kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.

Nazmiye'nin programda yaptığı açıklamalardan sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Nazmiye, 18 Temmuz 2023 tarihinde Ziya Kaya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Nazmiye Serbest Bırakıldı

Evinde gözaltına alınan Nazmiye, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı ve soruşturmanın ardından dava açılıp açılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

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