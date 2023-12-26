Nostradamus Kimdir? Nostradamus 2024 Yılı Kehanetleri Hakkında Ne Söyledi?

Kral IX. Charles’ın hekimi ve danışmanı olarak ilan edildi. O dönemin tarihine ışık tutan bir çok yazıya yer verdi. Hem hekim hem bir düşünür olan Nostredame şiirlerinde gizemli tarihsel olaylara yer verdiği iddia edildi. Her yıl bazı kehanetlere yer veren ünlü filozofun 2024 hakkında da söyledikleri varmış.