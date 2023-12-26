Nostradamus Kimdir? Nostradamus 2024 Yılı Kehanetleri Hakkında Ne Söyledi?
Fransız astrolog ve kahin Nostradamus, ölümünden hemen önce her yıl neler yaşanacağına dair bir kitap hazırladı. 1555'te Les Propheties adıyla yayınlanan esrarengiz yazıları yüzyıllar boyunca yorumlandı. Peki Nostradamus kimdir? Nostradamus 2024 yılı kehanetleri hakkında ne söyledi?
Asıl adıyla Michel de Nostredame olan ünlü filozof 14 Aralık 1503, Saint Rémy de Provence doğdu. İlâç ve Tıp konusundaki ilk eğitimini, 1529'da kaydolduğu Montpellier Fakültesi'nde geliştirdi.
1534’te dünya geleni yaşanan bir salgın hastalık sırasında eşi ve çocuklarını kaybetti. Günümüzde müze olan kurulan evde ailesiyle beraber yaşadı.
Kral IX. Charles’ın hekimi ve danışmanı olarak ilan edildi. O dönemin tarihine ışık tutan bir çok yazıya yer verdi. Hem hekim hem bir düşünür olan Nostredame şiirlerinde gizemli tarihsel olaylara yer verdiği iddia edildi. Her yıl bazı kehanetlere yer veren ünlü filozofun 2024 hakkında da söyledikleri varmış.
Nostradamus 2024 Yılı Kehanetleri Hakkında Ne Söyledi?
İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNDE KAOS!
baskılarla karşı karşıya kalan ve sonunda zorla sürülen "Adaların Kralı" olarak bilinen bir figürden bahsediyor.
Kehanete göre sürgün edilen bu figürün yerini "kralın izini taşımayan" biri alıyor. Bu kehanetin Kral III. Charles'ın tahttan çekilmeye zorlanması ve Prens William yerine Prens Harry'nin tacı alması anlamına gelebileceği öne sürülüyor. Ancak son durum göz önüne alındığında bu pek olası görünmüyor.