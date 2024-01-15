Önce burun kıvırdılar sonra peşinden koştular! Hasadıyla paraya para demediler
Kahve fideleri hayat kurtardı! Gelen fidelere Gaziantep'te önce burun kıvırdılar sonra peşinden koştular. Faydaları saymakla bitmeyen kahvelere rağbet arttı. Peki kahve fidesi her yerde yetiştirilir mi? Kahvenin faydaları neler?
Kahve bitkisi, genellikle iklim koşullarına ve yetiştirildiği bölgeye bağlı olarak çeşitli türleri vardır. Yerel hava ve toprak koşullarını göz önünde bulundurarak kahve fidelerinizi yetiştirmek, başarı şansını artırabilir.
Yağmurlar ve tropikal hava ülkemizde de evlerde bile yetiştirilmeyi kolay hale getirdi. Bunu yapan çoğu kişi özel yetiştirilicikten dolayı para kazandılar.
KAHVE NASIL YETİŞTİRİLİR?
Kahve fidesi yetiştirmek için en iyi seçenek, taze kahve çekirdekleridir. Kaliteli ve taze tohumlar, daha iyi bir çimlenme oranına sahiptir. Tohumları kahvenin çekirdek kısmından çıkarmak için meyveyi açmalısınız.
Tohumları yıkayın ve üzerlerindeki meyve artıklarını temizleyin. Tohumları su dolu bir kaba bırakarak 24-48 saat kadar suda bekletin. Bu, tohumların daha iyi çimlenmesine yardımcı olacaktır.
Kahve bitkisi, asidik toprakları tercih eder. pH seviyesi 6 ile 6.5 arasında olan bir toprak idealdir. İyi drene olan ve hafif asidik karakterde olan toprakları tercih etmelisiniz.
Kaliteli bir saksı seçin ve saksının dibine drenaj delikleri açın. Tohumları yaklaşık 2.5 cm derinliğinde toprağa dikin. Ardından, tohumları hafifçe sulayın.