Önce burun kıvırdılar sonra peşinden koştular! Hasadıyla paraya para demediler

KAHVE NASIL YETİŞTİRİLİR?

Kahve fidesi yetiştirmek için en iyi seçenek, taze kahve çekirdekleridir. Kaliteli ve taze tohumlar, daha iyi bir çimlenme oranına sahiptir. Tohumları kahvenin çekirdek kısmından çıkarmak için meyveyi açmalısınız.



Tohumları yıkayın ve üzerlerindeki meyve artıklarını temizleyin. Tohumları su dolu bir kaba bırakarak 24-48 saat kadar suda bekletin. Bu, tohumların daha iyi çimlenmesine yardımcı olacaktır.