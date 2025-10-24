Saatler geri alınacak mı 2025? Kış saati geri mi geliyor? Tarih belli oldu mu?
Kış mevsimi yaklaşırken milyonlarca vatandaşın aklında aynı soru: “Saatler geri mi alınacak?” Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulaması devam ederken, Avrupa ve ABD kış saatine geçmeye hazırlanıyor. İşte 2025 yılı için saat düzenlemesine dair tüm ayrıntılar…
SAATLER GERİ ALINACAK MI 2025?
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte “Saatler geri mi alınacak?” sorusu her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların gündeminde.
Havanın erken kararmasıyla birlikte kış saati tartışmaları yeniden alevlendi. Türkiye’de 2025 yılında kış saati uygulamasına dönülüp dönülmeyeceği merak ediliyor.
TÜRKİYE’DE SAATLER GERİ ALINACAK MI 2025?
2016 yılında yürürlüğe giren kararla birlikte Türkiye’de kış saati uygulaması kaldırıldı ve kalıcı yaz saati sistemine geçildi. Bu karar, 2025 yılında da geçerliliğini koruyor.
Enerji tasarrufu sağlamak ve gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla alınan bu kararla Türkiye sürekli olarak GMT+3 diliminde kalmaya devam ediyor.
Milyonlarca vatandaşın merak ettiği sorunun yanıtı net: Türkiye’de saatler geri alınmayacak.
TÜRKİYE’DE NEDEN KALICI YAZ SAATİ UYGULANIYOR?
Kalıcı yaz saati uygulaması 2016’da alınan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girdi.
Amaç, gün ışığından maksimum düzeyde yararlanmak ve elektrik tüketimini azaltmaktı.
Bu uygulama sayesinde Türkiye artık yaz-kış saat değişimi yapmıyor. Dolayısıyla 2025 yılında da saatler geri alınmayacak.