Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti ne zaman yayınlanacak? Konusu ne? Oyuncu kadrosu kimler?
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti merakla bekleniyor. Başrolünde Serenay Sarıkaya ve Boran Kuzum gibi ünlü isimlerin yer alacağı dizi hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
DİZİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALACAK?
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin oyuncu kadrosu bir çok ünlü ismi bir araya getiriyor. Dizinin başrolünde Serenay Sarıkaya yer alıyor. Bunun yanında dizide Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Meriç Aral, Ahmet Rıfat Şungar, Zeynep Tuğçe Bayat, Sümeyra Koç, Bade İşcil, Laçin Ceylan, Ege Aydan gibi isimler yer alacak. Dizinin yaratıcısı Ece Yörenç, yönetmeni ise Bertan Başaran.
DİZİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Ay Yapım imzalı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin yayınlanacağı tarih bir diğer merak edilen konular arasında yer alıyor. Netflix'te yayınlanacak dizinin 9 Mayıs'ta yayınlanacağı duyuruldu.
DİZİNİN KONUSU NE?
Netflix'te yayınlanacak dizi insan ilişkilerine odaklanacak. Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı başarılı avukat Leyla Taylan, ihanete uğramış bir kadın. İlk aşkının acısından kurtulmak için yıllar sonra yeniden flört etmeye başlar. Arkadaşları ve yakışıklı şef Şeyyaz'ın yardımıyla ayrılık acısını unutmaya çalışır. "Yılın boşanma davası" sayılan bir davada ünlü üçüncü eş Tuba Tepelioğlu'nun vekili olur. Karşısında 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış bir koleksiyoner olan Cem Murathan vardır. Leyla bu 'narsist' adama karşı müvekkilini en ateşli şekilde savunacaktır. Olayların gidişatının nasıl olacağını diziyi izleyince öğreneceğiz.