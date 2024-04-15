Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti ne zaman yayınlanacak? Konusu ne? Oyuncu kadrosu kimler?

DİZİNİN KONUSU NE?

Netflix'te yayınlanacak dizi insan ilişkilerine odaklanacak. Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı başarılı avukat Leyla Taylan, ihanete uğramış bir kadın. İlk aşkının acısından kurtulmak için yıllar sonra yeniden flört etmeye başlar. Arkadaşları ve yakışıklı şef Şeyyaz'ın yardımıyla ayrılık acısını unutmaya çalışır. "Yılın boşanma davası" sayılan bir davada ünlü üçüncü eş Tuba Tepelioğlu'nun vekili olur. Karşısında 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış bir koleksiyoner olan Cem Murathan vardır. Leyla bu 'narsist' adama karşı müvekkilini en ateşli şekilde savunacaktır. Olayların gidişatının nasıl olacağını diziyi izleyince öğreneceğiz.