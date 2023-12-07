Sıdıka Çelik Cinayetinde Neler Yaşandı? Sıdıka Çelik Eşinin Sevgilisi Tarafında Mı Öldürüldü? Gamze Akkaş Çocukları Dilendiriyor Mu?
Sıdıka Çelik, evli ve üç çocuk annesi bir kadındı. 8 Ocak Pazar günü Konya'nın İlgın ilçesinde başından vurularak yaralandı. Peki Sıdıka Çelik'i kim, neden öldürdü? İşte tüm cevaplar...
Sıdıka Çelik'in intihar etmediği, eşinin sevgilisi Gamze Akkaş tarafından cinayete kurban gittiği düşünülüyor. Evli olan oğullarına Gamze'yi istedikleri söylenen Çelik ailesi yaptıklarıyla şaşkınlık yarattı.
Yayın günü Müge Anlı'ya gelen bir telefonda, cinayetin yaşandığı gün Sıdıka, Ümit'in üzerine bıçakla yürüdüğü anlatıldı. Bu ihbar üzerine Anlı ekibi, komşuların olayın yaşandığı gün Gamze'nin de orada olduğunu söylediğini aktardı.
Gamze Akkaş, Sıdıka'nın çocuklarıyla fotoğraflar çekilip bu fotoğrafları da sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşım ise nispet olarak yorumlandı. Gamze'nin çocukları dilendirdiği iddiası da şok etkisi yarattı.
SIDIKA ÇELİK OLAYI NEDİR?
İddialara göre 6 yıldır evli olan Çelik çiftinin hayatlarına 3. olarak bir kadın dahil oluyor.