Sivas'taki esrarengiz arazi gelinlik olayı!

Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi kenarında bulunan çok sayıda gelinliği toplamak için bölgeye geldi.

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Sivas'taki esrarengiz arazi gelinlik olayı! - Resim: 1

Sivas'ta arazide bulunan gelinlikler belediye ekiplerince toplandı.

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Sivas'taki esrarengiz arazi gelinlik olayı! - Resim: 2

Ekipler topladıkları gelinlikleri kamyonete yükleyerek geri dönüşüm merkezine götürdü.

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Sivas'taki esrarengiz arazi gelinlik olayı! - Resim: 3

Temizlik İşleri Amiri Murat Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar üzerine bölgeye gelerek etrafa saçılan gelinlikleri topladıklarını söyledi.

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Sivas'taki esrarengiz arazi gelinlik olayı! - Resim: 4

Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi mevkisinde gezen vatandaşlar, dün araziye atılmış çok sayıda gelinlik görmüştü.

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