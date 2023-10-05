Sivas'taki esrarengiz arazi gelinlik olayı!
Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi kenarında bulunan çok sayıda gelinliği toplamak için bölgeye geldi.
Sivas'ta arazide bulunan gelinlikler belediye ekiplerince toplandı.
Ekipler topladıkları gelinlikleri kamyonete yükleyerek geri dönüşüm merkezine götürdü.
Temizlik İşleri Amiri Murat Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar üzerine bölgeye gelerek etrafa saçılan gelinlikleri topladıklarını söyledi.
Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi mevkisinde gezen vatandaşlar, dün araziye atılmış çok sayıda gelinlik görmüştü.