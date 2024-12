Spotify 2024'ün enlerini duyurdu!

YILIN ŞARKILARI

2024’te dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:

Espresso - Sabrina Carpenter

Beautiful Things - Benson Boone

BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish

Gata Only - FloyyMenor, Cris MjLose Control - Teddy Swims

End of Beginning - Djo

Too Sweet - Hozier

One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp) - The Weeknd

Cruel Summer - Taylor Swift

Die With A Smile - Bruno Mars, Lady Gaga