Spotify 2024'ün enlerini duyurdu!
Spotify, her yıl merakla beklenen Wrapped özetini açıkladı. Türkiye ve dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar, şarkılar ve albümler belli oldu. İşte 2024 yılına damga vuran isimler!
551 milyon aktif kullanıcısı ve 220 milyon premium abonesiyle Spotify, her yıl olduğu gibi bu yıl da kullanıcılarına müzik özetlerini sundu. İşte 2024 yılında Spotify'de en çok dinlenenler...
TÜRKİYE'DE ZİRVENİN SAHİBİ: SEMİCENK
2024 yılında Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı, yine Semicenk oldu. Lvbel C5 ve Sezen Aksu da listede üst sıralarda yer alarak dikkat çekti.
2024’te Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar:
Semicenk
Lvbel C5
Sezen Aksu
BLOK3
UZI
Ati242
Motive
Hande Yener
Dedublüman
cakal
YILIN ŞARKISI: CISTAK
Batuflex, Era7capone ve Narco'nun iş birliğiyle oluşturulan CISTAK, 2024'te Türkiye'nin en çok dinlenen şarkısı olmayı başardı.
2024’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:
CISTAK - Era7capone, Batuflex, Narco
Lan - Zeynep Bastık
DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm) - Lvbel C5
Sezen Aksu - Lvbel C5
Yakışıklı - KÖFN, Simge, Salman Tin
Sen Bilmezsin - Dedublüman
SUBMARINER - AKDO, Lvbel C5
Yansıma - Derya Uluğ, Asil Gök
Renklensin - Reynmen
Dale Don Dale - ElMusto
TÜRKİYE'NİN EN POPÜLER ALBÜMLERİ
Bu yıl dinlenme rekorları kıran albümler arasında Ati242'nin Manifestosu ilk sırada yer aldı. Onu, Era7capone’un 7EDI ve UZI'nin EL CHAVO albümleri takip etti.
2024’te Türkiye’de en çok dinlenen albümler:
Manifesto - Ati242
7EDI - Era7capone
EL CHAVO - UZI
OBSESİF - BLOK3
ROMANTİK - Motive
Fatih - Mabel Matiz
Kan - UZI
Nefes - Derya Uluğ
Yaramızda Kalsın - Onur Can Özcan
Silah Gibi - Cash Flow
Sezen Aksu, 2024'te Türkiye’nin en çok dinlenen kadın sanatçısı olurken Hande Yener, Gülşen ve Simge gibi isimler de listede yer aldı.
2024’te Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar:
Sezen Aksu
Hande Yener
Gülşen
Simge
Melike Şahin
Sertab Erener
Ebru Gündeş
Zeynep Bastık
Bengü
Derya Uluğ
PODCAST SEVENLERE ÖZEL: TÜRKİYE'DE İLK SIRA "KENDİNE İYİ DAVRAN"IN
Kendine İyi Davran, bu yılın en çok dinlenen podcast’i oldu. Meksika Açmazı ve Ortamlarda Satılacak Bilgi de popüler podcast'ler arasında yer aldı.
2024’te Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler:
Kendine İyi Davran
Ortamlarda Satılacak Bilgi
Hayalhanem Podcast
Meksika Açmazı
Merdiven Altı Terapi
Terapist Koltuğu
Hikayeden Adamlar
Portal ile Yansıma
Psikopatika
Barış Özcan ile 111 Hz
DÜNYA GENELİNDE YILIN SANATÇISI: TAYLOR SWIFT
Taylor Swift, 2024’te dünya çapında en çok dinlenen sanatçı unvanını kazandı.
2024’te dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar:
Taylor Swift
The Weeknd
Bad Bunny
Drake
Billie Eilish
Travis Scott
Peso Pluma
Kanye West
Ariana Grande
Feid
YILIN ŞARKILARI
2024’te dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:
Espresso - Sabrina Carpenter
Beautiful Things - Benson Boone
BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish
Gata Only - FloyyMenor, Cris MjLose Control - Teddy Swims
End of Beginning - Djo
Too Sweet - Hozier
One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp) - The Weeknd
Cruel Summer - Taylor Swift
Die With A Smile - Bruno Mars, Lady Gaga
YILIN ALBÜM ŞAMPİYONU: TAYLOR SWIFT
2024’te dünya genelinde en çok dinlenen albümler:
THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY - Taylor Swift
HIT ME HARD AND SOFT - Billie Eilish
Short n’ Sweet - Sabrina Carpenter
MAÑANA SERÁ BONITO - Karol G
eternal sunshine - Ariana Grande
1989 (Taylor’s Version) - Taylor Swift
SOS - SZA
Lover - Taylor Swift
Fireworks & Rollerblades - Benson Boone
Starboy - The Weeknd