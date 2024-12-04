Spotify 2024'ün enlerini duyurdu!

PODCAST SEVENLERE ÖZEL: TÜRKİYE'DE İLK SIRA "KENDİNE İYİ DAVRAN"IN

Kendine İyi Davran, bu yılın en çok dinlenen podcast’i oldu. Meksika Açmazı ve Ortamlarda Satılacak Bilgi de popüler podcast'ler arasında yer aldı.

2024’te Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler:

Kendine İyi Davran

Ortamlarda Satılacak Bilgi

Hayalhanem Podcast

Meksika Açmazı

Merdiven Altı Terapi

Terapist Koltuğu

Hikayeden Adamlar

Portal ile Yansıma

Psikopatika

Barış Özcan ile 111 Hz