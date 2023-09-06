Tarihin en ünlü 10 korsan gemisi: Çoğunu filmlerden tanıyor olsanız da bu liste sizi şaşırtabilir!

10. CSS ALABAMA

Resmi olarak bir savaş gemisi olmasına rağmen tarihin en yıkıcı Konfederasyon akıncısı bu listeye dahil edilmeyi hak ediyor. John Laird Sons ve Company of Liverpool, İngiltere tarafından inşa edilen vidalı savaş Alabama, 1862'de Amerika Konfedere Devletleri için önemli bir başarıydı.

Başlangıçta Enrica adı verilen gemi, yeniden adlandırıldıktan sonra kruvazöre dönüştürüldü ve 24 Ağustos 1862'de CSS Alabama adıyla hizmete açıldı. Alabama, Kaptan Raphael Semmes komutasında sonraki iki ayı Kuzey'deki gemileri ele geçirip yok ederek geçirdi. Atlantik ve ABD'den gelen tahıl sevkiyatlarının durdurulması Avrupa'ya yöneldi.

Alabama hız ve hile düşünülerek yaratıldı. Geminin boyu 220 feet, genişliği 32 feet olup, 350 ton kömür taşıma kapasitesine sahipti. Semmes başka bir gemiyi ele geçirdiğinde kamuflaj bayrağını indiriyor ve düşmana karşı kazandığı zaferin sinyalini vermek için bir Konfederasyon bayrağı çekiyordu.

En yıkıcı olduğu dönemde Alabama, en yıkıcı olduğu dönemde her üç günde bir ortalama bir Union gemisini imha ediyordu. Alabama , 19 Haziran 1864'te Normandiya açıklarında Birlik kruvazörü Kearsarge tarafından yok edildi.