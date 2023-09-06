Tarihin en ünlü 10 korsan gemisi: Çoğunu filmlerden tanıyor olsanız da bu liste sizi şaşırtabilir!
Tarihin en ünlü korsan gemilerini pek çoğumuz, Karayip Korsanları'ndan Uçan Hollandalıya kadar filmlerden tanıyor olacağız ama bu liste sizi şaşırtabilir. Tarihin en ünlü 10 korsan gemisi sizinle...
10. CSS ALABAMA
Resmi olarak bir savaş gemisi olmasına rağmen tarihin en yıkıcı Konfederasyon akıncısı bu listeye dahil edilmeyi hak ediyor. John Laird Sons ve Company of Liverpool, İngiltere tarafından inşa edilen vidalı savaş Alabama, 1862'de Amerika Konfedere Devletleri için önemli bir başarıydı.
Başlangıçta Enrica adı verilen gemi, yeniden adlandırıldıktan sonra kruvazöre dönüştürüldü ve 24 Ağustos 1862'de CSS Alabama adıyla hizmete açıldı. Alabama, Kaptan Raphael Semmes komutasında sonraki iki ayı Kuzey'deki gemileri ele geçirip yok ederek geçirdi. Atlantik ve ABD'den gelen tahıl sevkiyatlarının durdurulması Avrupa'ya yöneldi.
Alabama hız ve hile düşünülerek yaratıldı. Geminin boyu 220 feet, genişliği 32 feet olup, 350 ton kömür taşıma kapasitesine sahipti. Semmes başka bir gemiyi ele geçirdiğinde kamuflaj bayrağını indiriyor ve düşmana karşı kazandığı zaferin sinyalini vermek için bir Konfederasyon bayrağı çekiyordu.
En yıkıcı olduğu dönemde Alabama, en yıkıcı olduğu dönemde her üç günde bir ortalama bir Union gemisini imha ediyordu. Alabama , 19 Haziran 1864'te Normandiya açıklarında Birlik kruvazörü Kearsarge tarafından yok edildi.
9. RİSİNG SUN
Rising Sun, Kaptan Christopher Moody'nin liderliğindeki 135 kişilik bir mürettebata binen 35 silahlı bir korsan gemisiydi. Moody kendi ekibini kurmaya karar verene kadar Black Bart daha önce Moody's'in önceki ekibine komuta etmişti. Kaptan Frowd'un komutasındaki sekiz silahlı bir brigantine ve aynı sayıda ateşli silaha sahip bir şalopa, 1718'deki yolculuğunda Rising Sun'a eşlik etti.
Moody's filosunun saldırganlık ve korsanlık işaretleri açısından incelenmesi sırasında, Jamaika Valisi Archibald Hamilton, bu kötü şöhretli gemilerin, St. başarıyla yağmaladılar.
Sonuç olarak Hamilton, bölgeyi Kaptan Moody ve Yükselen Güneş'in dehşetinden korumak amacıyla İngiltere'den 40 silahlı bir savaş gemisi de dahil olmak üzere daha güçlü donanma gemileri aramak zorunda kaldı.
8. REVENGE
Binbaşı Stede Bonnet, en ihtimal dışı koşullar altında bile korsandı. Benim gibi çok fazla oyun oynarsan ona alışırsın. Assassins Creed: Black Flag'de onu, oyunun başında kumsalda karşılaştığınız ve aslında Küba'ya ulaşmanıza yardımcı olan tombul adam olarak hatırlayabilirsiniz.
Barbadoslu, eşi ve çocukları olan varlıklı bir plantasyon sahibiydi ve 30 yaşlarındayken korsan mürettebatına katılmaya karar verdi. Belki de tarihte kendi gemisini satın alan ilk korsandır: 1717'de İntikam adını verdiği on silahlı bir sloop satın aldı ve onu kendi mürettebatıyla donattı.
Yetkililere korsanlık ruhsatı alacağını söyleyen korsan, gerçekten de limandan ayrılır ayrılmaz korsana dönüştü. Çatışmada mağlup olduktan sonra İntikam, Bonnet "dinlenirken" burayı geçici bir üs olarak kullanan Karasakal tarafından ele geçirildi. Bonnet, 10 Aralık 1718'de bir kavgada Karasakal'ın ihanetine uğradıktan sonra yakalandı ve öldürüldü.
7. THE FANCY
Korsanlığın Altın Çağı'nın en korkunç gemilerinden biri olan bu savaş gemisi, hızı ve aldatmacasıyla biliniyordu. Karayip Korsanları filmini daha önce izlediyseniz , bunun Siyah İnci'nin gerçek hayattaki eşdeğeri olduğunu anlayacaksınız. Daha önce gemiyle yolculuk yapmış başarılı bir korsan olan Henry Avery'nin komutasındaki 140 kişilik bir mürettebatı gemiye bindirdi. Avery ve ekibi ise 1694 yılının Mayıs ayında bir isyan planladılar ve korsan oldular.
Hint Okyanusu'nda geminin adını Fancy olarak değiştirdiler ve onu bölgeden geçen ticaret gemilerini yağmalamak için kullandılar. Hindistan'ın Büyük Moğol Kralı'na ait 40 silahlı bir hazine gemisi olan Ganj-i-Sawai'nin Temmuz 1695'te başarılı bir şekilde bastırılması, onların bugüne kadarki en memnuniyet verici zaferlerinden biriydi.
Bir süre sonra bunun bir korsanın bugüne kadar elde ettiği en değerli puanlardan biri olduğu ortaya çıktı. Bir gün The Fancy ve mürettebatı denizde kaybolduğunda tuhaf bir olay meydana geldi.