Taze Boşanmış Şeyma Subaşı Paylaşımıyla Olay Oldu!
Şeyma Subaşı, her zamanki gibi sosyal medyada yaptığı Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Özellikle yakın bir tarihte Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile gerçekleştirdiği boşanma sonrası attığı hikaye gümdeme oturdu!
Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023'te Mohammed Alsaloussi ile evlenmiş, ancak evlilikleri kısa süre içinde sona ermişti. Ayrılık sebebi tam olarak açıklanmamış olsa da, iddialara göre Şeyma Subaşı'nın şiddet gördüğü söyleniyor.
Şeyma Subaşı ve eski eşi, ayrılıklarının ardından farklı arkadaş gruplarıyla Paris'te tatil yapmışlar. Özellikle Subaşı'nın tatil paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi görmüş.
Son paylaşımında, Subaşı, müzik dinleyerek kendi dünyalarını zihinlerinde yarlayabileceğimizi belirtti. Dışsal etkenlere gerek olmadığını, zihnimizi kontrol etme gücümüz olduğunu ifade etti. Ancak bu hikayesindeki hüzünlü bir ton dikkat çekti ve pek çok takipçisi bu durum hakkında mesajlar gönderdi.
Şeyma Subaşı, bu mesajlara yanıt vererek videodaki ifadesinin üzüntü değil, aksine mutluluk olduğunu vurguladı. Şükretmenin ve bilinçli olmanın getirdiği bir tür mutluluk ifadesi olduğunu söyledi. Ruh halinin zaman zaman değişebileceğini ve üzülebileceğini ancak o anki videosunun üzülmekle ilgili olmadığını belirtti. Subaşı, duygusal iniş çıkışların hayatın bir parçası olduğunu ve normal olduğunu dile getirdi.