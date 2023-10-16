Taze Boşanmış Şeyma Subaşı Paylaşımıyla Olay Oldu!

Şeyma Subaşı, bu mesajlara yanıt vererek videodaki ifadesinin üzüntü değil, aksine mutluluk olduğunu vurguladı. Şükretmenin ve bilinçli olmanın getirdiği bir tür mutluluk ifadesi olduğunu söyledi. Ruh halinin zaman zaman değişebileceğini ve üzülebileceğini ancak o anki videosunun üzülmekle ilgili olmadığını belirtti. Subaşı, duygusal iniş çıkışların hayatın bir parçası olduğunu ve normal olduğunu dile getirdi.