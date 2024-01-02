Türkiye’nin En Yaşanabilir Şehirleri Açıklandı! Zirvede Hangi Şehir Var? Türkiye’nin En Yaşanabilir 10 Şehri Hangileri?

Forbes dergisi farklı parametreleri bir araya getirerek Türkiye’deki en yaşanabilir şehirleri sıraladı! Forbes dergisine göre Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri hangisi oldu? İşte Türkiye’nin yaşanabilir ilk 10 şehri…

# Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri
Editör: Selime Albayrak
Son Güncelleme:
Türkiye’nin En Yaşanabilir Şehirleri Açıklandı! Zirvede Hangi Şehir Var? Türkiye’nin En Yaşanabilir 10 Şehri Hangileri? - Resim: 1

İstanbul

İstanbul, Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri arasında zirveye yerleşti.

1 10
Türkiye’nin En Yaşanabilir Şehirleri Açıklandı! Zirvede Hangi Şehir Var? Türkiye’nin En Yaşanabilir 10 Şehri Hangileri? - Resim: 2

Ankara

İstanbul’u Ankara takip etti ve Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

2 10
Türkiye’nin En Yaşanabilir Şehirleri Açıklandı! Zirvede Hangi Şehir Var? Türkiye’nin En Yaşanabilir 10 Şehri Hangileri? - Resim: 3

İzmir

İzmir, Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti.

3 10
Türkiye’nin En Yaşanabilir Şehirleri Açıklandı! Zirvede Hangi Şehir Var? Türkiye’nin En Yaşanabilir 10 Şehri Hangileri? - Resim: 4

Tekirdağ

İzmir’i Tekirdağ takip etti ve Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri sıralamasında dördüncü sırada yer aldı.

4 10