Türkiye’nin En Yaşanabilir Şehirleri Açıklandı! Zirvede Hangi Şehir Var? Türkiye’nin En Yaşanabilir 10 Şehri Hangileri?
Forbes dergisi farklı parametreleri bir araya getirerek Türkiye’deki en yaşanabilir şehirleri sıraladı! Forbes dergisine göre Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri hangisi oldu? İşte Türkiye’nin yaşanabilir ilk 10 şehri…
Editör: Selime Albayrak
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İstanbul
İstanbul, Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri arasında zirveye yerleşti.
Ankara
İstanbul’u Ankara takip etti ve Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri sıralamasında ikinci sırada yer aldı.
İzmir
İzmir, Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti.
Tekirdağ
İzmir’i Tekirdağ takip etti ve Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri sıralamasında dördüncü sırada yer aldı.