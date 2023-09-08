Ülke kurmak kolay değil! Mustafa Kemal Atatürk günde kaç fincan Türk kahvesi içerdi? Atatürk Türk kahvesini nasıl içerdi?

Askerlik yıllarından beri Türk Kahvesi Mustafa Kemal Atatürk'ün vazgeçilmezi olmuştur. Her fotoğrafında ise Türk kahvesi ile poz veren Atatürk'ün Türk kahvesi sevgisi aşikar oldu. Ancak merak edilen ise Mustafa Kemal Atatürk günde kaç tane Türk kahvesi içerdi? Atatürk Türk kahvesini nasıl içerdi? soruları oldu.