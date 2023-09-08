Ülke kurmak kolay değil! Mustafa Kemal Atatürk günde kaç fincan Türk kahvesi içerdi? Atatürk Türk kahvesini nasıl içerdi?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarındaki Türk kahvesi detayı dikkatlerden kaçmadı. Akıllara Mustafa Kemal Atatürk günde kaç tane Türk kahvesi içerdi? Atatürk Türk kahvesini nasıl içerdi? soruları geldi. Sizler için o soruları yanıtladık.
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Askerlik yıllarından beri Türk Kahvesi Mustafa Kemal Atatürk'ün vazgeçilmezi olmuştur. Her fotoğrafında ise Türk kahvesi ile poz veren Atatürk'ün Türk kahvesi sevgisi aşikar oldu. Ancak merak edilen ise Mustafa Kemal Atatürk günde kaç tane Türk kahvesi içerdi? Atatürk Türk kahvesini nasıl içerdi? soruları oldu.
ATATÜRK TÜRK KAHVESİNİ NASIL İÇER?
Atatürk sabahlara kadar ülke meseleleriyle ilgilenirken sık sık kahve içmenin yanı sıra özellikle sabahları kalkar kalkmaz güne kahve ile başlarmış.
Kahve olmadan kahvaltı bile yapmayan Atatürk, Türk kahvesi sevdası ülke sevdasıyla aynıymış.
Türk kahvesini şekerli içen Atatürk'ün baş danışmanı Nuri Uluslu gittiği her yere yanında kahve şeker ve cezve götürürmüş.