Ünlü oyuncu yaşına rağmen güzelliğini işte böyle koruyor! Jennifer Anniston güzellik sırrı ortaya çıktı!
50'li yaşların ikinci yarısına gelip de yirmiliklere taş çıkartmak kolay değil ancak Jennifer Aniston bunu zarafetle yapıyor... Peki nasıl? Ünlü oyuncu yaşına rağmen güzelliğini işte böyle koruyor! Jennifer Aniston güzellik sırrı ortaya çıktı!
Jennifer Aniston, uzun yıllardır tanıdığımız ve sevdiğimiz bir oyuncu. Hem bir dönemin en sevilen komedi dizilerinden biri olan "Friends"te başrol oynadı, hem de 50'li yaşlarının ikinci yarısına yaklaştığı şu dönemde hala gösteri dünyasının en sevilen ve beğenilen yıldızlarından biri olmaya devam ediyor.
Ancak Jennifer Aniston'ın hayatı sadece parlak bir kariyerle değil, aynı zamanda aşk hayatındaki zorluklarla da dolu. Bir zamanlar "aldatılan en ünlü kadın" olarak manşetlere çıkmış, Brad Pitt ile olan evliliği büyük bir medya olayına dönüşmüş ve sonunda Pitt'i Angelina Jolie'ye kaptırmıştı.
Daha sonra başka bir ünlü oyuncu olan Justin Theroux ile evlenmiş, ancak bu evlilik de uzun ömürlü olmamıştı.
Jennifer Aniston, uzun süre anne olamama sorunuyla da mücadele etti. Bu konuda yaşadığı zorlukları samimi bir şekilde açıkladı, hamile kalmak için çok çaba harcadığını ve denediği her şeyin sonuçsuz kaldığını belirtti.
Ünlü oyuncu yaşına rağmen güzelliğini işte böyle koruyor! Jennifer Anniston güzellik sırrı ortaya çıktı!
Ancak yaş ilerledikçe Jennifer Aniston'ın güzelliği ve formu hala dikkat çekici. Genç yaşta vücudunu zorlayan sıkı rejimlere ve aşırı egzersizlere son verdiğini ve artık kendine daha nazik davrandığını söylüyor. Ayrıca günlük yaşamına ılık limonlu suyla başlamak, merdiven tırmanma aletinde egzersiz yapmak ve meditasyona zaman ayırmak gibi sağlıklı alışkanlıkları olduğunu paylaşıyor.