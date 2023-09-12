Ünlü oyuncu yaşına rağmen güzelliğini işte böyle koruyor! Jennifer Anniston güzellik sırrı ortaya çıktı!

Daha sonra başka bir ünlü oyuncu olan Justin Theroux ile evlenmiş, ancak bu evlilik de uzun ömürlü olmamıştı.

Jennifer Aniston, uzun süre anne olamama sorunuyla da mücadele etti. Bu konuda yaşadığı zorlukları samimi bir şekilde açıkladı, hamile kalmak için çok çaba harcadığını ve denediği her şeyin sonuçsuz kaldığını belirtti.