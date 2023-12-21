X Twitter Çöktü Mü? Anasayfa Neden Yenilenmiyor?

Sosyal Medya platformu X'e, dünya çapında bir erişim engeli yaşanıyor. Peki neden X yüklenmiyor?

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X Twitter Çöktü Mü? Anasayfa Neden Yenilenmiyor? - Resim: 1

Twitter'da (X) dünya çapında bir erişim engeli yaşanıyor. Akıllara gelen ilk soru ise "acaba X çöktü mü?"

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X Twitter Çöktü Mü? Anasayfa Neden Yenilenmiyor? - Resim: 2

Dünya çapında internet erişimim takip eden, Downdetector sitesi, X Pro'ya erişim olmadığını açıkladı. 

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X Twitter Çöktü Mü? Anasayfa Neden Yenilenmiyor? - Resim: 3

Downdetector'a göre ABD'de on binlerce kişi X ve X Pro'ya erişemiyor.

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X Twitter Çöktü Mü? Anasayfa Neden Yenilenmiyor? - Resim: 4

X ÇÖKTÜ MÜ?

Yaşanan bu erişim engeline dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. 

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