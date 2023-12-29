Yılbaşı Gecesi Metro ve Füniküler Seferleri Kaça Kadar Çalışacak? Bazı Seferler Sabaha Kadar Uzatıldı
Yeni yıla sayılı günler kaldı ve heyecanlı bekleyiş başladı. Herkesin merak ettiği ise yılbaşı gecesi İstanbul'da metro ve füniküler seferlerinin kaça kadar olduğu. İşte detaylar...
Metro İstanbul'dan yılbaşı gecesi için açıklama geldi.
Açıklamada, yılbaşı gecesi bazı metro, tramvay ve füniküler hatları gece saatlerine kadar çalışacağı yer aldı.
"31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece seferlerimiz M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Dudullu/Parseller, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda sabah seferleri başlayana kadar devam edecek."
T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldı.