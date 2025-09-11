11 Eylül'de hangi diziler var? TV yayın akışı (Veliaht dizisi konusu)

Ulusal Kanal, Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8’in 20:00 sonrası yayınları saat saat listelendi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
ULUSAL KANAL (11 EYLÜL – PERŞEMBE)

19:00–20:00 Ana Haber (Canlı) — Serkan Aksarı
20:15–22:25 Ankara Gündemi (Canlı) — Aykut Diş
22:30–23:25 H’ECE (Bölüm 28) — Ece Ataer


KANAL D

20:00 Aşk-ı Memnu
22:30 Eşref Rüya.

SHOW TV

20:00 Veliaht (yeni dizi)
22:15 Veliaht (tekrar)

TRT 1

19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı (yabancı sinema)
22:35 Ölü Ozanlar Derneği (yabancı sinema)

ATV

19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster? (yeni bölüm)

STAR TV

19:00 Star Haber
20:00 Aykut Enişte 2 

NOW TV

19:00 NOW Ana Haber
20:00 Kalender Pide
01:00 İlk Buluşma

TV8

20:00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular
01:15 MasterChef Türkiye (tekrar)

