26 Ocak 2025 reyting sonuçları açıklandı! Zirvede bakın hangi yapım yer aldı: Şakir Paşa Ailesi, Survivor, Teşkilat, Deha... Hangi yapım zirvede?
İşte 26 Ocak Pazar gününün en çok izlenen yapımları ve dikkat çekenler... 26 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total, AB ve ABC kategorilerinde zirveye adını yazdıran yapımlar belli oldu. Zirvede bakın hangi yapım yer aldı...
26 Ocak'ta televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan yapımların reyting sonuçları açıklandı. Total, AB ve ABC kategorilerinde hangi programların ilk üçe girdiği belli oldu. TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat, tüm kategorilerde zirveye yerleşirken; TV8'in efsane yarışması Survivor ve Show TV'nin yeni dizisi Deha rekabette öne çıktı. İşte detaylar!
AB'de Lider Yine Teşkilat
AB kategorisinde de zirve değişmedi. Birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Deha, üçüncü sırada ise Now TV'de ekrana gelen Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar yer aldı.
26 Ocak'ta Total kategorisinde birinciliği TRT1'de yayınlanan Teşkilat kazandı. İkinci sırada TV8'in popüler yarışması Survivor, üçüncü sırada ise Show TV'nin dikkat çeken dizisi Deha yer aldı.
ABC'de Zirveye Damga Vuranlar
ABC kategorisinde de aynı isimler dikkat çekti: Teşkilat birinci sırada, Deha ikinci sırada, ve Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar üçüncü sırada yer aldı.