26 Ocak 2025 reyting sonuçları açıklandı! Zirvede bakın hangi yapım yer aldı: Şakir Paşa Ailesi, Survivor, Teşkilat, Deha... Hangi yapım zirvede?

26 Ocak'ta televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan yapımların reyting sonuçları açıklandı. Total, AB ve ABC kategorilerinde hangi programların ilk üçe girdiği belli oldu. TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat, tüm kategorilerde zirveye yerleşirken; TV8'in efsane yarışması Survivor ve Show TV'nin yeni dizisi Deha rekabette öne çıktı. İşte detaylar!