3 Kasım 2023 Cuma TV Yayın Akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV Yayınlarında Ne Var?
Diziler yeni bölümleriyle ekranlarda yerini almaya devam ediyor. İzleyicilerin ise akıllarında 'bugün televizyonda ne var?' soruları dönüyor. Bu akşam TV yayın akışında ve televizyonda ne var? İşte 3 Kasım 2023 Cuma günü sevilen diziler, yerli ve yabancı filmler...
Diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, programlar tüm heyecanıyla devam ediyor. 3 Kasım 2023 Cuma günü en çok reyting alan ve en merak edilen diziler hangi televizyon kanalında başlıyor? Bu akşam hangi diziler, yerli ve yabancı filmler ve programlar var? İşte sizin için derledik...
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Dilek Taşı
02:45 Aşk ve Umut
04:00 Poyraz Karayel
05:15 Güneşi Beklerken
SHOW TV
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
ATV
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Cennetin Gözyaşları
STAR TV
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi/Sinema Tekrar
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın
TRT 1
05:55 İncir Ağacı
07:00 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:55 Diriliş Ertuğrul
17:50 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
00:15 Kendi Düşen Ağlamaz
03:00 Seksenler
04:35 Diriliş Ertuğrul
TV8
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Emre Dorman İle Kafamdaki Sorular
01:30 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
05:30 Tuzak