4 Kasım 2023 Cumartesi TV Yayın Akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV Yayınlarında Ne Var?

Diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, programlar tüm heyecanıyla devam ediyor. 4 Kasım 2023 Cumartesi günü en çok reyting alan ve en merak edilen diziler hangi televizyon kanalında başlıyor? Bu akşam hangi diziler, yerli ve yabancı filmler ve programlar var? İşte sizin için derledik...

TV8

09:00 Kırmızı Oda

09:45 Masterchef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Oynat Bakalım

17:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları

20:00 Masterchef Türkiye All Star

TRT 1

05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Beni Böyle Sev

07:40 Lingo Türkiye

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:45 3'Te 3

13:05 Benim Güzel Ailem

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 Sen Türkülerini Söyle

04:45 Son Toplayıcılar

05:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06:05 Kapanış

SHOW TV

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV

09:00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

14:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

16:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

ATV

10:00 Umut Çizgisi

11:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:00 Safir

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

FOX

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Adım Farah

13:30 Hudutsuz Sevda

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

KANAL D

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 İnanılmaz Örümcek Adam