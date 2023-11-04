4 Kasım 2023 Cumartesi TV Yayın Akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV Yayınlarında Ne Var?
Diziler yeni bölümleriyle ekranlarda yerini almaya devam ediyor. İzleyicilerin ise akıllarında 'bugün televizyonda ne var?' soruları dönüyor. Bu akşam TV yayın akışında ve televizyonda ne var? İşte 4 Kasım 2023 Cumartesi günü sevilen diziler, yerli ve yabancı filmler...
Diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, programlar tüm heyecanıyla devam ediyor. 4 Kasım 2023 Cumartesi günü en çok reyting alan ve en merak edilen diziler hangi televizyon kanalında başlıyor? Bu akşam hangi diziler, yerli ve yabancı filmler ve programlar var? İşte sizin için derledik...
TV8
09:00 Kırmızı Oda
09:45 Masterchef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
17:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları
20:00 Masterchef Türkiye All Star
TRT 1
05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Beni Böyle Sev
07:40 Lingo Türkiye
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:45 3'Te 3
13:05 Benim Güzel Ailem
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Sen Türkülerini Söyle
04:45 Son Toplayıcılar
05:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:05 Kapanış
SHOW TV
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV
09:00 Benim Tatlı Yalanım
11:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
14:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
16:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
ATV
10:00 Umut Çizgisi
11:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:00 Safir
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
FOX
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Adım Farah
13:30 Hudutsuz Sevda
16:15 Şahane Hayatım
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
KANAL D
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 İnanılmaz Örümcek Adam