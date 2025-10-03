Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm izle! 3. bölüm canlı ve tek parça

Aşk ve Gözyaşı dizisinin 3. bölümünde Selim ve Meyra arasındaki duygusal hesaplaşma dikkat çekti.. Hastalık haberi, evlilik yıldönümü planı ve Ercan’ın hamleleri seyirciyi ekran başına kitleyecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
3. bölümde Meyra’nın hastalığı Selim’in hayatını altüst ediyor. Onu kaybetme korkusu, yıllardır bastırdığı duyguları yeniden gün yüzüne çıkarıyor. 

Ercan, Selim ile Meyra arasındaki yakınlaşmayı bozmak için devreye giriyor. Planları ve manipülasyonları, ikili arasındaki dengeyi sarsacak. Bu bölümde karakterler arasındaki gerilimin daha da artacak

