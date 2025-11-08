Ben Leman 6. bölüm izle NOW TV | Ben Leman son bölüm tek parça full HD dizi izle
NOW TV’nin dikkat çeken dizisi Ben Leman 6. bölümüyle ekranlara geliyor. Fırtınada alabora olan tekne haberi tüm kasabayı sarsarken, Leman geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşiyor.
Çocukların teknesinin fırtınada alabora olduğu haberi geceye bomba gibi düşer. Bu beklenmedik olay, kasabada düşmanlıkların bir kenara bırakılıp çocuklar için tek yürek olunmasını sağlar.
Çocukları kendi hesaplaşmalarına alet eden Şahika, yaşananların vicdani yükünü taşımakta zorlanır. Gecenin zorlu şartlarında umutlar azalsa da hiçbir anne diğerinin elini bırakmaz.
Karan’ın neden kaçtığını anlayamayan Demir’i ayakta tutan tek kişi Leman’dır. Leman hem çocuklar için mücadele ederken hem de beklenmedik bir şekilde ihbarı yapan kişiye dair önemli bir kanıt bulur. Bu kanıt, geçmişte Demir’e atılan bir iftirayı da açığa çıkaracaktır.
