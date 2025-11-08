Ben Leman 6. bölüm izle NOW TV | Ben Leman son bölüm tek parça full HD dizi izle

Karan’ın neden kaçtığını anlayamayan Demir’i ayakta tutan tek kişi Leman’dır. Leman hem çocuklar için mücadele ederken hem de beklenmedik bir şekilde ihbarı yapan kişiye dair önemli bir kanıt bulur. Bu kanıt, geçmişte Demir’e atılan bir iftirayı da açığa çıkaracaktır.