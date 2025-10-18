Beşiktaş Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı izle
Trendyol Süper Lig’de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve canlı izleme detayları futbolseverlerin gündeminde.
Trendyol Süper Lig’de bu hafta Beşiktaş ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Ligde üst sıraları hedefleyen Beşiktaş, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Gençlerbirliği ise deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor.
Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’de oynanacak. Mücadele büyük bir ilgiyle takip edilecek.
Beşiktaş Gençlerbirliği karşılaşması Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler Bein Sports platformu üzerinden yayına erişebilecek.
S Sport, Bein Sports ve Exxen gibi platformlarda yer alan yayınları izleyebilmek için üyelik gerekebilmektedir.