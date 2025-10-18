Beşiktaş Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig’de bu hafta Beşiktaş ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Ligde üst sıraları hedefleyen Beşiktaş, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Gençlerbirliği ise deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor.