🔴 CANLI Eşref Rüya 20. bölüm KANAL D canlı izle! Eşref Rüya yeni bölüm tek parça full HD izle

Eşref Rüya 20. bölüm
Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya 20. bölümüyle ekranlarda!
Yeni bölümde Dinçer, Eşref’in planladığı oyuna yakalanıyor. Çaresiz kalan Dinçer, bir sonraki adımını hesaplamaya çalışırken hem kendi geleceği hem de Kadir’le olan dengeler sarsılacak.
Eşref’in gizli hayranıyla yüzleşmesine anlar kala hangarda beklenmedik bir patlama meydana geliyor. Bu patlama, hem planları hem de karakterlerin kaderini değiştirecek.
Patlamanın ardından operasyon merkezini kaybeden Kadir, yeni bir yer arayışına giriyor. Ancak Eşref, artık Kadir’i durdurmanın zamanının geldiğine inanıyor.
Piyasayı yasadışı maddelerden temizlemek için verdiği mücadelede Eşref’in karşısına yeni düşmanlar çıkıyor. Eşref, bir yandan Kadir’le hesaplaşırken diğer yandan hiç tanımadığı bir tehditle yüzleşmek zorunda kalacak.