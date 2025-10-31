Eşref Rüya 20. bölüm reklamsız ve kesintisiz izle!
Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya’nın 20. bölümü yayınlandı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisi 20. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un yer aldığı dizi, yine yüksek tempolu sahneleriyle dikkat çekti.
Dizinin 20. bölümünde Dinçer, Eşref’in hazırladığı tuzağa düşüyor. Tüm planlarını gözden geçiren Dinçer, çaresizce bir sonraki hamlesini hesaplamaya çalışıyor. Ancak beklenmedik bir olay her şeyi değiştirecek.
Eşref’in gizli hayranıyla yüzleşmesine dakikalar kala hangarda yaşanan şiddetli patlama, tüm karakterlerin planlarını alt üst ediyor. Bölümün bu sahnesi, dizinin en çok konuşulan anlarından biri oldu.
Patlamanın ardından Kadir, operasyonunu yürütmek için yeni bir mekan arayışına giriyor. Ancak Eşref, artık onu durdurmanın vaktinin geldiğine karar veriyor ve büyük bir hamle yapıyor.
Bu sırada klibiyle adından söz ettiren Nisan, Dinçer’e karşı içinde beliren şüphelerin peşine düşüyor. Bu durum, dizinin duygusal gerilimini artıran en dikkat çekici gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.