Eşref Rüya 21 bölüm full izle! Kanal D Eşref Rüya son bölüm tek parça izle
Yeni bölümde Eşref, Kadir ve Nisan’ın yolları bir kez daha kesişti. İşte Eşref Rüya 21. bölüm izleme fırsatı...
Yayınlanma: Güncellenme:
Eşref ve Kadir, birlikte girdikleri çatışmada hayatta kalmak için kendi yöntemleriyle hareket eder. Eşref çatışmadan sağ çıksa da, Hıdır’ı düşmanın elinden kurtarmak için tehlikeli hamleler yapar.
Kadir, çatışmayı bir fırsata çevirerek uyuşturucu operasyonunu bir adım öteye taşımaya çalışır. Amacı, hem kendi konumunu güçlendirmek hem de rakiplerini bertaraf etmektir.
Nisan, elinde geçen bir çocukluk fotoğrafıyla geçmişine dair derin bir sorgulamaya girer. Fotoğraftaki diğer kişileri hatırlayamaması, Dinçer’in elini güçlendirir.
EŞREF RÜYA 21. BÖLÜM KESİNTİSİZ NEREDEN İZLENİR?
5 6
6 6