Eşref Rüya 22. bölüm izle KANAL D | Eşref Rüya 22. bölüm tek parça full HD dizi izle
Eşref Rüya’nın 22. bölümü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Eşref, Nisan ve Dinçer arasındaki gerilim tırmanırken bölümde yaşananları canlı izlemek isteyenler “Eşref Rüya 22. bölüm tek parça full HD izle” aramasına yöneldi
Yayınlanma: Güncellenme:
Eşref’in Nisan’ı herkese rağmen kolundan tutup mekândan çıkarması bölümün en çarpıcı anlarından biri olur.
Eşref’in bu çıkışı, Dinçer’in eline güçlü bir koz verir. Dinçer, Nisan’ın profesyonel hayatını kullanarak onu Eşref’ten uzaklaştırmaya çalışır.
Nisan, hem kariyeri hem ilişkisi hem de iki farklı baskı arasında sıkışır. Bölüm, Nisan’ın vereceği kararın hikâyenin gidişatını etkileyebileceğini göstererek sona yaklaşır.
Dinçer, Nisan’a kariyerinin zarar göreceğini söyleyerek duygusal baskı kurar. Nisan’ın kararsızlığı, iki taraf arasındaki kırılmanın daha da büyümesine sebep olur